Le migliori posizioni di yoga per stimolare la libido

Coloro che praticano yoga sanno quanti benefici questa disciplina può portare al corpo. Le posture, i massaggi e gli esercizi di respirazione di questa antica pratica rilasciano la tensione muscolare e aumentano il desiderio sessuale.

La ricerca suggerisce che praticare yoga su base giornaliera o regolare può aiutare gli uomini a migliorare la salute sessuale. Quindi ecco come trattare la disfunzione erettile per avere un maggiore successo nelle prestazioni sessuali.

Che cosa è la disfunzione erettile

La disfunzione erettile o DE si verifica quando un uomo non può ottenere o mantenere un’erezione. Le cause possono essere diverse: vanno dalla riduzione del flusso sanguigno ai farmaci, fino a fattori psicologici ed emotivi. Mentre alcune cause di disfunzione erettile possono necessitare di cure mediche (Viagra o Kamagra), tecniche di medicina alternativa vengono prese in considerazione per ridurre la DE, un esempio di cui è lo yoga.

5 posizioni yoga per curare la disfunzione erettile

Ad oggi, non vi è alcuno studio su specifiche posizioni yoga e dei loro benefici nel ridurre la disfunzione erettile. Tuttavia, alcuni ricercatori del Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences hanno fatto alcune osservazioni sul corpo, lo stress, il sollievo e la funzione sessuale. Ecco le 5 posizioni consigliate per curare la disfunzione erettile e per aumentare il desiderio sessuale:

Matsyendrasana (metà Matsyendra): Questa posizione ha lo scopo di promuovere la digestione e il flusso di sangue agli organi principali, tra cui fegato, milza, pancreas e regione pelvica.

Inizia sedendoti con le gambe distese davanti a te

Piegare la gamba destra al ginocchio e incrociarla a sinistra appoggiando il piede destro sul pavimento.

Inspirare ed espirare lentamente, girandosi verso destra, estendendo il braccio sinistro in avanti, appoggiando il gomito sinistro sul ginocchio destro. Coloro che sono particolarmente flessibili possono stringere le mani dietro la schiena durante la torsione.

Rilasciare la posizione e iniziare dalla posizione seduta. Ripetere sul lato opposto.

Siddasana: è una classica postura yoga, a volte chiamata “Posa Perfetta” e può essere mantenuta a lungo. Ha il vantaggio di stimolare la regione pelvica e promuovere la flessibilità negli uomini.

Siediti sul pavimento con le gambe distese davanti a te.

Incrociare la gamba sinistra al ginocchio, posizionando il piede sinistro vicino all’interno della coscia destra.

Ripetere il movimento sulla gamba destra, appoggiando il piede destro sulla caviglia sinistra. Il tallone destro deve premere contro l’osso pubico.

Garudasana: Conosciuta anche come “Posa dell’aquila”, è nota per aumentare il flusso sanguigno nella regione pelvica, rendendola potenzialmente vantaggiosa per chi è affetto da DE. Questa posizione dritta richiede equilibrio e deve essere praticata vicino a un muro o a un mobile robusto.

Stare dritto su entrambe le gambe. Immaginate che la gamba destra sia una radice collegata a terra. Sollevare lentamente la gamba sinistra, incrociandola sul ginocchio destro, posizionando la parte superiore del piede sul retro del polpaccio destro, se possibile.

Piegare il ginocchio per rendere l’allungamento più profondo. Se lo si desidera, si può sollevare le braccia all’altezza delle spalle e incrociarle l’una sull’altra.

Tenere premuto per 5-10 secondi, quindi rilasciare e ripetere con l’altra gamba.

Pavanamuktasana: è noto anche come la “posizione di rilascio del vento” perché stimola la motilità intestinale e può alleviare i dolori di stomaco dal gas. Inoltre, aiuta a mobilitare e riscaldare i muscoli pelvici e gli organi riproduttivi.

Sdraiarsi supini con le gambe dritte.

Inspirare ed espirare e portare un ginocchio verso il petto. Mettere le braccia in cerchio intorno al ginocchio, tirando la gamba il più vicino possibile allo stomaco.

Continuare ad inspirare ed espirare mantenendo la posizione.

Rilasciare e abbassare le gambe, ripetere sul lato opposto.

Shavasana: Conosciuta anche come la “Posizione del Cadavere”, questa è spesso l’ultima postura in una sezione di yoga. Può essere uno dei più difficili da fare bene perché richiede silenzio, guardare dentro di se e concentrarsi sul respiro .

Sdraiarsi con la schiena sul pavimento e le braccia lungo i fianchi. Punta i palmi verso l’alto, verso il cielo.

Visualizzare ogni parte del corpo lentamente rilassante. Inizia con le dita del piede destro, poi caviglia, polpaccio, ginocchio e così via. Passa alla visualizzazione della gamba sinistra che si rilassa e si muove verso l’alto attraverso il corpo.

Respira profondamente mantenendo l’attenzione sul rilassamento. Un individuo può rimanere in questa posizione per ovunque da 15 a 20 minuti, se lo si desidera.

I benefici dello yoga: ecco come curare la disfunzione erettile

Se non sai come curare la disfunzione erettile, lo yoga ha numerosi benefici. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Sex & Marital Therapy, lo yoga ha dimostrato di ridurre:

Pressione sanguigna

Indice di massa corporea

Battito del cuore

Stress

Medicina moderna per il trattamento della disfunzione erettile

Durante la pratica di yoga per trattare la disfunzione erettile, si consiglia anche di prendere farmaci lungo il lato. Questo aiuta ad accelerare il processo di guarigione e ripristinare l'erezione duratura. Un buon esempio è Kamagra, che è un potenziatore sessuale a base di citrato di sildenafil per i pazienti con DE.

Ovviamente è consigliabile per il paziente consultare un medico specialista per accertare la sua salute generale e per assicurarsi che sia abbastanza sano per usare alcuni farmaci e fare pratiche di yoga.