L’Avellino Basket sfida Forlì: obiettivo playoff

Turno infrasettimanale decisivo per l’Avellino Basket, che questa sera alle ore 20:00 scenderà in campo all’Unieuro Arena contro Forlì per il recupero della ventottesima giornata di campionato. Una sfida impegnativa per i biancoverdi, che affrontano una delle squadre più solide della stagione, ancora in lotta per le prime posizioni della classifica e intenzionata a chiudere al meglio la regular season.

Forlì, una squadra da battere

La formazione di coach Antimo Martino è reduce da una vittoria convincente contro Piacenza (100-82), risultato che ha permesso ai romagnoli di riscattare la sconfitta contro Pesaro. In casa Forlì, i giocatori chiave sono Tony Perkovic, miglior realizzatore con 15.5 punti di media, e Demonte Harper, con 11.3 punti a partita. Ma non solo: sotto canestro l’esperienza di Gaspardo (12.1 punti e 6.2 rimbalzi di media) e Pascolo rappresentano un fattore determinante, mentre il contributo di Cinciarini e Magro garantisce solidità. La squadra viaggia con ottime percentuali al tiro (47% da due e 37% da tre), dimostrando di essere una delle più pericolose della categoria.

Avellino a caccia dell’impresa

All’andata, Forlì si impose 73-64, sfruttando la maggiore fisicità e l’esperienza del proprio roster. Ma da allora Avellino ha fatto passi avanti, acquisendo maggiore compattezza e fiducia. Per sperare di strappare una vittoria in trasferta, la formazione irpina dovrà puntare su un gioco aggressivo in difesa e provare ad alzare il ritmo, cercando di controllare i rimbalzi e limitare le bocche da fuoco avversarie. Assente Chinellato, resta ancora in dubbio la presenza di Sabatino.

Dove vedere il match

La partita sarà trasmessa in streaming su LNP Pass e sarà possibile seguirla in diretta anche dal Cinema Partenio, dove i tifosi potranno vivere insieme l’emozione della gara.

Roster delle squadre

Unieuro Forlì: Tavernelli, Perkovic, Harper, Gaspardo, Magro, Parravicini, Cinciarini, Pollone, Pascolo, Del Chiaro.

Allenatore: Antimo Martino.

Avellino Basket: Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo Bortolin, Nikolic, Perfigli.

Allenatore: Alessandro Crotti.

Sfida cruciale per Avellino, che con una vittoria potrebbe avvicinarsi sempre più alla zona playoff. Servirà una prestazione di carattere per superare un ostacolo difficile come Forlì.