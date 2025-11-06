Lauro, si vota per il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica del Volturno

Si terranno domenica 9 novembre, dalle ore 8:00 alle 20:00, le votazioni per l’elezione del Consiglio dei Delegati 2025 del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.

Il seggio sarà allestito presso la Sala della Collegiata di Santa Maria Maddalena a Lauro (AV).

Il Consorzio è l’ente che si occupa della manutenzione degli alvei dei Regi Lagni e della gestione idraulica del territorio del Vallo di Lauro, svolgendo un ruolo centrale nella tutela e nella salvaguardia delle infrastrutture idriche.

Alla votazione potranno partecipare tutti i residenti del Vallo di Lauro titolari di beni immobili, chiamati ad esprimere il proprio voto per la scelta dei rappresentanti che comporranno il Consiglio per il prossimo mandato.

L’elezione rappresenta un momento significativo di partecipazione territoriale, con l’obiettivo di garantire una gestione responsabile, condivisa e attenta alle esigenze della comunità locale.