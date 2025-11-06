Nola, esplosione in un’abitazione a Piazzolla: paura ma nessun ferito grave

Nola (NA) – Momenti di paura questa mattina in via Castellammare, nella frazione Piazzolla di Nola, dove si è verificata un’esplosione all’interno di un’abitazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Piazzolla di Nola, insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione sarebbe stata causata da un malfunzionamento dell’impianto domestico, probabilmente dovuto a un eccesso di pressione in una conduttura del gas, che avrebbe provocato il cedimento di una parete.

All’interno dell’appartamento si trovava una donna di 68 anni, che è riuscita a mettersi in salvo autonomamente, riportando solo lievi bruciature ai capelli. La donna è stata successivamente condotta al pronto soccorso per accertamenti e cure di rito.

L’esplosione non ha provocato crolli strutturali, ma parte della muratura esterna è crollata sulla sede stradale, senza coinvolgere passanti o veicoli.

I tecnici e i militari dell’Arma stanno svolgendo gli accertamenti per stabilire con esattezza le cause dell’incidente, mentre l’area interessata è stata momentaneamente messa in sicurezza.