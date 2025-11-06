Baiano e Sperone, concluso il ciclo di incontri sul rischio sismico all’Istituto “Giovanni XXIII – G. Parini”

Si è concluso il ciclo di giornate informative dedicate al rischio sismico presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – G. Parini” di Baiano e Sperone, organizzato in collaborazione con i volontari della Protezione Civile Baiano.

L’iniziativa ha coinvolto dapprima gli alunni della scuola secondaria di primo grado, per poi proseguire con gli studenti della scuola primaria, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza attraverso attività di divulgazione e confronto.

Durante gli incontri, i volontari hanno illustrato cos’è la Protezione Civile, quali sono le sue funzioni e come interviene in caso di emergenza. Particolare attenzione è stata dedicata alle procedure da seguire prima, durante e dopo un terremoto, con l’intento di fornire ai ragazzi strumenti semplici e immediati per affrontare un’eventuale situazione di rischio.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione, contribuendo a formare cittadini più consapevoli, preparati e responsabili.

Un ringraziamento è stato rivolto al Dirigente scolastico Pasquale Napolitano, ai docenti e all’intero istituto per l’accoglienza, la disponibilità e l’attenzione riservata all’iniziativa.

La Protezione Civile Baiano ha sottolineato come appuntamenti di questo tipo siano fondamentali per rendere la sicurezza parte della quotidianità, soprattutto nelle nuove generazioni.