Lauro Festival 2026: un’estate di cultura, spettacolo e tradizioni nel cuore del Vallo

LAURO – Un ricco calendario di eventi accompagnerà cittadini e visitatori per tutta la stagione estiva. Nasce il Lauro Festival 2026, la rassegna promossa dal Comune di Lauro in collaborazione con associazioni, comitati festa e realtà del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, artistico e storico della cittadina del Vallo di Lauro.

Da giugno a settembre, il borgo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, offrendo concerti, spettacoli teatrali, mostre, appuntamenti letterari, eventi musicali, iniziative sportive e momenti dedicati alle tradizioni popolari.

Il programma prenderà il via con gli appuntamenti di giugno, tra feste patronali, rassegne musicali, spettacoli teatrali e la tradizionale Festa della Musica. Non mancheranno momenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze locali e delle associazioni che animano il tessuto sociale del territorio.

Luglio sarà caratterizzato da concerti, mostre d’arte, incontri culturali e dalla seconda edizione di “Una notte alla Villa”, mentre agosto proporrà una serie di appuntamenti di grande richiamo, tra cui il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, mostre artistiche, manifestazioni religiose e iniziative dedicate alla memoria storica.

Tra gli eventi più attesi dell’intero cartellone spicca la Rievocazione dell’Incendio del Castello Lancellotti del 1799, in programma il 30 agosto. Una manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti simbolo dell’estate lauretana, capace di richiamare visitatori da tutta la Campania grazie alla suggestiva ricostruzione di una delle pagine più significative della storia locale.

L’evento, ambientato nello scenario unico del Castello Lancellotti, unirà spettacolo, storia e tradizione, offrendo al pubblico un viaggio emozionante nel passato del borgo.

Il cartellone si concluderà a settembre con iniziative dedicate alla mobilità sostenibile, alla musica e alla valorizzazione delle associazioni locali, confermando la volontà dell’amministrazione comunale di promuovere una programmazione diffusa e partecipata.

Il Lauro Festival 2026 si presenta dunque come un contenitore culturale capace di mettere insieme generazioni diverse, valorizzando luoghi simbolo come Palazzo Pignatelli, il Castello Lancellotti, San Filippo Neri e le piazze del centro storico.

Un’estate all’insegna della cultura, della socialità e della riscoperta delle radici, nella convinzione che il patrimonio storico e umano di Lauro rappresenti una risorsa fondamentale per il futuro del territorio.