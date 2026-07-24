Franca Fico è il nuovo prefetto di Avellino: ritorna in Irpinia dopo una lunga esperienza nelle istituzioni

AVELLINO – Cambio al vertice della Prefettura di Avellino. Il Consiglio dei ministri ha nominato Franca Fico nuovo prefetto del capoluogo irpino, succedendo a Rossana Riflesso, destinata a guidare la Prefettura di Bari.

Per la dottoressa Fico si tratta di un ritorno in una realtà che conosce profondamente. Nel corso della sua carriera, infatti, ha già ricoperto importanti incarichi presso la Prefettura di Avellino, maturando una significativa esperienza nella gestione delle principali questioni amministrative e di ordine pubblico del territorio.

Laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi Federico II di Napoli, abilitata all’esercizio della professione forense e all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche, Franca Fico vanta un lungo percorso nell’Amministrazione civile dell’Interno. Ha prestato servizio presso il Ministero dell’Interno e in numerose sedi prefettizie, tra cui Brescia, Napoli, Barletta-Andria-Trani, Salerno e Avellino.

Proprio in Irpinia ha ricoperto gli incarichi di dirigente dell’Area Ordine e Sicurezza Pubblica, Capo di Gabinetto e successivamente Viceprefetto Vicario, acquisendo una conoscenza diretta delle istituzioni locali, delle amministrazioni comunali e delle dinamiche sociali della provincia.

Dopo l’esperienza avellinese è stata nominata Viceprefetto Vicario della Prefettura di Salerno, per poi approdare alla Prefettura di Napoli come Viceprefetto Vicario e Coordinatore, ruolo nel quale ha collaborato con il prefetto nel coordinamento delle attività dell’Ufficio territoriale del Governo e nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza dello Stato.

Nel corso della sua carriera ha inoltre svolto numerosi incarichi commissariali in enti locali, distinguendosi nella gestione di amministrazioni straordinarie. È stata Commissario Straordinario dei Comuni di Marano di Napoli e Somma Vesuviana, oltre che dei Comuni irpini di Mirabella Eclano, Quadrelle e Gesualdo. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Sub Commissario Straordinario del Comune di Portici con funzioni vicarie, consolidando una significativa esperienza nella gestione degli enti locali.

La nomina a Prefetto di Avellino rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale caratterizzato da competenza, esperienza e profonda conoscenza dell’amministrazione dello Stato. Il suo ritorno in Irpinia è accolto con interesse, anche alla luce dei numerosi incarichi già svolti sul territorio, che le consentono di conoscere da vicino le esigenze della provincia e le principali sfide che attendono la Prefettura.

Contestualmente, Rossana Riflesso lascia Avellino per assumere la guida della Prefettura di Bari, proseguendo così il proprio percorso istituzionale in uno dei più importanti uffici territoriali del Governo del Mezzogiorno.