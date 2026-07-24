Napoli, inseguimenti e controlli della Polizia: tre arresti tra Cercola e via Foria

NAPOLI – Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato sul territorio cittadino. Nelle ultime ore, due distinte operazioni condotte dagli agenti hanno portato all’arresto di tre persone, tra inseguimenti ad alta tensione, un’auto rubata recuperata e un motociclista fermato dopo una fuga pericolosa per le strade del capoluogo.

Il primo intervento si è svolto a Cercola, dove gli agenti del Commissariato di Ponticelli, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura sospetta in transito lungo via Argine. Alla vista della pattuglia, il conducente ha ignorato l’alt intimato dai poliziotti, accelerando nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Ne è nato un breve inseguimento che si è concluso nella stessa via, dove i due occupanti hanno abbandonato il veicolo cercando di fuggire a piedi. Dopo alcuni istanti sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di verificare che l’automobile era stata rubata poco prima a Massa di Somma. Per questo motivo un 20enne e un 22enne sono stati arrestati con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

Un secondo episodio si è verificato nel centro di Napoli, dove i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno intercettato uno scooter con due persone a bordo in piazza Cavour. Anche in questo caso il conducente ha ignorato l’alt della Polizia, dando il via a un lungo inseguimento.

Durante la fuga il giovane ha effettuato diverse manovre pericolose, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. La corsa si è conclusa in via Foria, dove, dopo aver urtato una volante intervenuta in supporto e provocato lesioni ad alcuni poliziotti, ha tentato inutilmente di proseguire la fuga a piedi.

Il 20enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato e arrestato con le accuse di lesioni a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. A suo carico sono state inoltre contestate diverse violazioni al Codice della Strada.

Il passeggero dello scooter è stato invece segnalato amministrativamente poiché trovato in possesso di un involucro contenente marijuana destinata ad uso personale.

Le operazioni confermano il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai reati predatori e ai comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza pubblica, attraverso un’intensa attività di controllo del territorio e di prevenzione nei punti più sensibili dell’area metropolitana di Napoli.