AVELLA. Congratulazioni al dott. Luigi Rega per la Laurea in Economia e Commercio

Oggi è un giorno di grande gioia e orgoglio: il traguardo della tua laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II rappresenta il frutto del tuo impegno, della tua determinazione e dei sacrifici affrontati in questi anni.

Questa importante conquista riempie di felicità e soddisfazione tutta la tua famiglia, che ha sempre creduto in te e ti ha accompagnato nel tuo percorso.

Ti auguriamo di continuare a inseguire i tuoi sogni con la stessa passione e forza che ti hanno portato fin qui. Che questo sia solo l’inizio di un futuro ricco di successi e soddisfazioni.

Con tutto il nostro amore, mamma Barbara, papà Carmine, tuo fratello Mario e tua sorella Vanessa.