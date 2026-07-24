SuperEnalotto, sfiorato il “6” in Campania: a Napoli centrato un “5” da oltre 26mila euro

La Campania torna a sorridere con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 23 luglio 2026, come riportato da Agipronews, a Napoli è stato centrato un “5” che ha regalato al fortunato vincitore 26.640,08 euro.
La giocata vincente è stata convalidata presso il punto vendita “Tabacchi e Lotto”, in via Abate Desiderio 67, confermando ancora una volta la città partenopea tra le protagoniste delle vincite nazionali.
Sfuma invece ancora il tanto atteso “6”, con il jackpot che continua a crescere. L’ultima sestina vincente, da 35,4 milioni di euro, è stata realizzata il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.
Per la prossima estrazione, in programma venerdì 24 luglio, il montepremi raggiungerà la cifra record di 198,7 milioni di euro, alimentando i sogni di milioni di giocatori in tutta Italia.
La Campania, dunque, si consola con un’importante vincita, restando però ancora a un passo dal colpo grosso che potrebbe cambiare per sempre la vita di un fortunato giocatore.