Avella, residenti del quartiere San Romano denunciano disagi: «Abbaiare continuo e problemi igienici»

AVELLA – Un gruppo di residenti del quartiere San Romano ha deciso di rompere il silenzio e portare all’attenzione pubblica una situazione che, secondo quanto denunciato, si protrae da anni e continua a creare notevoli disagi alla popolazione.

Nel mirino dei cittadini finiscono i continui abbai di cani, spesso anche nelle ore notturne, e la presenza di escrementi che, a loro dire, determinerebbero cattivi odori e problematiche igienico-sanitarie in diverse strade della zona, tra cui via Carmignano, via Iardino, via Brodolini, Largo San Romano e via San Vincenzo Pallotti.

I residenti sostengono che il fenomeno stia incidendo negativamente sulla qualità della vita del quartiere, compromettendo il diritto al riposo delle famiglie e il decoro urbano. Particolarmente sentita è la questione legata ai rumori continui provocati dagli animali, che disturberebbero la quiete pubblica soprattutto durante la notte.

Secondo quanto riportato nel documento diffuso dagli abitanti della zona, le segnalazioni alle autorità competenti si susseguono da tempo, ma finora non sarebbero stati adottati interventi risolutivi in grado di eliminare il problema.

Per questo motivo viene richiesto un intervento urgente dell’Amministrazione comunale, della Polizia Municipale e dei servizi sanitari competenti, con controlli mirati sul territorio e verifiche sulle condizioni igieniche e sulla corretta custodia degli animali.

I cittadini chiedono inoltre accertamenti sulle emissioni sonore e l’adozione di tutti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per garantire il rispetto della quiete pubblica, della salute collettiva e del decoro urbano.

«Dopo anni di disagi chiediamo fatti, non più silenzi», affermano i residenti, che auspicano una risposta concreta da parte delle istituzioni per riportare serenità e vivibilità nel quartiere.

La questione potrebbe ora approdare sui tavoli dell’amministrazione comunale, chiamata a valutare le segnalazioni e a individuare eventuali soluzioni per rispondere alle richieste dei cittadini.