L’ A.C Baiano guarda al futuro: il Centenario nel mirino, tra ambizioni, abbonamenti e voglia di ripartire

BAIANO – Non è soltanto una campagna abbonamenti, né un semplice comunicato societario. È una dichiarazione d’intenti. L’A.C. Baiano rilancia il proprio progetto sportivo e lo fa con un messaggio chiaro: il futuro si costruisce oggi, con lo sguardo già rivolto al traguardo più prestigioso, quello del Centenario del 2028.

La società ha ufficializzato di aver depositato nei termini la documentazione per l’iscrizione al campionato di Prima Categoria, presentando contestualmente l’istanza di riammissione in Promozione per la stagione 2026/2027. Un passaggio formale che rappresenta il primo tassello di un percorso più ampio, pensato per riportare il club ai livelli che la sua storia merita.

Il messaggio lanciato dalla dirigenza è anche un invito alla comunità. Imprenditori, tifosi e partner sono chiamati a contribuire a un progetto che punta a rafforzare la società in vista dell’appuntamento con i cento anni di storia. «Verso il Centenario, uniti per i nostri colori» è lo slogan scelto per accompagnare questa nuova fase.

A dare ulteriore forza al messaggio sono le parole diffuse sui canali ufficiali: «98 anni di storia non si cancellano, si celebrano», accompagnate dalla convinzione che il Baiano stia preparando la rincorsa verso un nuovo capitolo della propria storia. Da qui anche il lancio della campagna abbonamenti 2026/2027, con un appello rivolto ai sostenitori: «Qualunque sia il campo, qualunque sia la sfida… il Baiano va sostenuto, sempre».

Il presente è ancora tutto da scrivere, ma il club granata ha scelto la direzione: programmare, coinvolgere e costruire. Perché, come insegna la storia del Baiano, le categorie possono cambiare, ma l’identità e il senso di appartenenza restano immutati. E il conto alla rovescia verso il Centenario è già cominciato.