Irpinia, nasce la DMO unica: la Regione Campania approva il progetto “Montagna d’Amare – Sistema Irpinia”

AVELLINO – Un nuovo modello di governance turistica per promuovere l’Irpinia in maniera unitaria. La Regione Campania ha approvato ufficialmente la DMO (Destination Management Organization) nata dal percorso condiviso tra Montagna d’Amare e Fondazione Sistema Irpinia, sancendo un risultato che punta a rafforzare la promozione e lo sviluppo del territorio.

Il progetto, avviato nel 2023, si fonda su una visione chiara: mettere in rete istituzioni, amministrazioni locali e operatori per valorizzare le eccellenze paesaggistiche, culturali, religiose ed enogastronomiche dell’Irpinia, superando i confini comunali e facendo sistema.

Alla base dell’iniziativa c’è l’adesione di numerosi Comuni irpini, che hanno scelto di condividere una strategia comune per il turismo. Un percorso che ha trovato il sostegno del presidente Vincenzo Castaldo, della Destination Manager Emanuela Sica, dell’ex presidente della Fondazione Sistema Irpinia, Gerardo Capozza, della manager Carmelina D’Amore, dell’Abate di Montevergine e dei sindaci che hanno creduto nella progettualità sin dall’inizio.

L’approvazione regionale rappresenta un passaggio strategico per il futuro dell’Irpinia, chiamata ora a trasformare questa rete in opportunità concrete di sviluppo, attrazione turistica e crescita economica.

Il messaggio scelto dai promotori sintetizza il significato dell’iniziativa: «L’Irpinia non riparte. Continua.» Un’affermazione che richiama la volontà di proseguire un cammino già avviato, puntando sulla collaborazione come leva per costruire un’identità turistica forte e condivisa.