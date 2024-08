L’Asd Sandro Abate Five Soccer Acquisisce Miguel Kenji Silvério Biz Deguchi per la Stagione 2024-2025

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2024-2025 il diritto alle prestazioni sportive di Miguel Kenji Silvério Biz Deguchi, laterale, classe 2000, nato a Londrina in Brasile.

Miguel Kenji, che ha scelto la maglia numero 13, è tra i giocatori più forti al mondo. A gennaio 2019 arriva negli Emirati Arabi Uniti qui ha disputato 11 finali, 5 titoli ed ha realizzato più di 100 gol. Qui ha vestito le maglie di Dibba Al Hisn (2019), Al Dhafra Club (2019 ~ 2022) e Sharjah Club (2022/2023). La scorsa stagione è stato protagonista in Spagna con la casacca del Córdoba. In carriera ha vinto: Champion and best player of the UAE Futsal Youth League 2018/2019, Champion and top scorer of the UAE Youth Cup 2019/2020, Champion of the UAE National League 2020/2021, Champion of the UAE Super Cup 2021/2022, Champion of the UAE National League 2022/2023, Champion of the Andalucia Cup – Spain 2023/2024.

“Non vedo l’ora di arrivare ad Avellino e iniziare gli allenamenti e le partite! – Dichiara Miguel Kenji – Sono felice di poter giocare nella Sandro Abate e giocare nel campionato italiano. Sono sicuro che faremo una grande stagione e renderemo molto felici i nostri tifosi! Il loro calore mi farà dare il massimo”