“Lanciando una moneta non è mai stato così casuale: scopri perché una faccia ha sempre un vantaggio!”

Tradizionalmente, nel lancio di una moneta ci si aspetta che le probabilità di uscita di testa o croce siano esattamente 50 e 50. Tuttavia, un recente studio ha rivelato che la faccia inizialmente rivolta verso l’alto ha una leggera probabilità in più di uscire nuovamente. La ricerca, condotta da un team europeo nel 2023, ha confermato la teoria avanzata anni fa dal matematico Persi Diaconis: la faccia di partenza ha un vantaggio dell’1%.

Per testare questa ipotesi, sono stati effettuati oltre 350.000 lanci di moneta, coinvolgendo 48 partecipanti e utilizzando monete provenienti da 44 diverse valute. Il risultato? La faccia inizialmente verso l’alto ha prevalso nel 50,8% dei casi. Sebbene il vantaggio sia minimo, su grandi numeri può diventare significativo.

Lo studio conferma che la “casualità” nel lancio di una moneta non è così perfetta come si credeva, ma piuttosto influenzata dalla fisica del movimento. Conoscere il lato di partenza potrebbe, in effetti, aumentare le probabilità di vincita su grandi volumi.