Giovanni Esposito entra nell’Ottava Commissione Affari Sociali e Sanità dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud

Nuovo e significativo riconoscimento per l’impegno civile dell’attivista irpino per i diritti delle persone con disabilità, Giovanni Esposito, nominato componente dell’Ottava Commissione “Affari Sociali, Sanità, Previdenza Sociale” dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, aree fragili e isole minori del Senato della Repubblica.

La nomina è stata ufficializzata questa mattina dal presidente del Comitato Tecnico, Dr. Giovanni Barretta, nell’ambito dell’organismo presieduto dal Dr. Mimmo Loffredo. Esposito, già componente della Ventiquattresima Commissione Terzo Settore, rafforza così la propria presenza istituzionale all’interno dell’Intergruppo, contribuendo a portare l’attenzione sulle politiche sociali e sanitarie nei territori più fragili del Mezzogiorno.

«Con questa nomina — ha dichiarato Esposito — finalmente anche in Commissione Sanità giunge la voce delle persone con disabilità». L’attivista ha inoltre espresso gratitudine per la fiducia ricevuta: «Ringrazio personalmente Giovanni Barretta, presidente del Comitato Tecnico dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud aree fragili e isole minori del Senato della Repubblica, e il presidente della Commissione Sanità Mimmo Loffredo per la profonda sensibilità dimostrata nei miei confronti e per avermi accordato ancora una volta la loro fiducia attraverso questa ulteriore designazione».

L’ingresso di Esposito nell’Ottava Commissione rappresenta un passo importante per garantire una rappresentanza diretta delle esigenze delle persone con disabilità nei processi decisionali legati alla sanità, al welfare e alla previdenza sociale, con particolare attenzione alle criticità delle aree interne e delle comunità più vulnerabili del Sud Italia.