La Scandone adesso vuole chiudere i conti: al Pala Tracuzzi sfida decisiva contro Messina

Dopo il successo ottenuto in gara uno, la Scandone Avellino si prepara a tornare in campo per affrontare la Basket School Messina al Pala Tracuzzi, nella sfida in programma mercoledì 6 maggio alle ore 20:30. Una gara che potrebbe già indirizzare definitivamente la serie e consegnare ai biancoverdi il pass per i quarti di finale.

Il match si preannuncia intenso e ricco di pressione agonistica, con i siciliani pronti a sfruttare il calore del pubblico di casa per riportare in equilibrio il confronto. Dall’altra parte, Avellino avrà invece l’occasione di chiudere subito la pratica, evitando di allungare la serie e conservando energie preziose in vista del prosieguo dei playoff.

Sul piano tecnico, la Scandone punterà ancora sulla qualità offensiva di Kmetic, leader della manovra e principale riferimento nella creazione di gioco, oltre che sull’apporto dall’arco di Duranti, il cui utilizzo resta però legato alle condizioni fisiche. Fondamentale sarà anche il contributo degli esterni Vitale e Gay nella gestione dei possessi e nella costruzione offensiva, mentre sotto canestro Ragusa e Donda saranno chiamati a garantire presenza fisica, protezione del ferro e controllo dei rimbalzi.

Messina proverà invece a cambiare l’inerzia della serie affidandosi alle proprie individualità. Marinelli rappresenta il principale terminale offensivo dei padroni di casa, giocatore capace di accendersi improvvisamente e produrre break importanti. Warden e Chakir avranno invece il compito di dare equilibrio tra gioco perimetrale e attacco al ferro, aumentando intensità e aggressività su entrambe le metà campo.

La sfida potrebbe decidersi su dettagli minimi: gestione dei momenti chiave, continuità difensiva e lucidità nei possessi decisivi saranno aspetti fondamentali per entrambe le squadre. La Scandone vuole chiudere subito i conti; Messina, invece, cerca la spinta del proprio pubblico per tenere aperta la serie. Tutti gli ingredienti, dunque, per una gara dal forte contenuto tecnico ed emotivo.