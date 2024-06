La Sagra della Polpetta ritorna a Migliano di Lauro

Dopo anni di assenza, la storica Sagra della Polpetta fa il suo atteso ritorno a Migliano di Lauro (AV) grazie all’impegno e alla dedizione dell’Associazione Valori e Tradizioni. Sabato 8 giugno, il piccolo borgo campano si trasformerà in un centro di convivialità e sapori autentici, richiamando visitatori da tutta la regione.

Un Ritorno alle Tradizioni

La Sagra della Polpetta, che in passato rappresentava un appuntamento fisso nel calendario degli eventi locali, riprende vita con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare le tradizioni culinarie del territorio. L’Associazione Valori e Tradizioni ha lavorato con passione per riportare in auge questa manifestazione, simbolo della cultura e della storia gastronomica di Migliano di Lauro.

Delizie per il Palato

La sagra offrirà un vero e proprio viaggio nei sapori tradizionali. Le protagoniste indiscusse saranno, naturalmente, le polpette, preparate secondo le ricette tramandate di generazione in generazione. Ma le sorprese culinarie non finiscono qui: i visitatori potranno gustare anche i celebri panini con salsiccia e friarielli, un classico della cucina campana, e degli squisiti spaghetti con le nocciole, piatto tipico delle terre avellinesi.

Un Evento per Tutta la Famiglia

La serata sarà allietata da buona musica live, che accompagnerà i partecipanti lungo tutto l’evento, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Per i più piccoli, è prevista una piccola gara canora che vedrà protagonisti i bambini del paese. Un’occasione per divertirsi e mettere in mostra i propri talenti, rendendo la sagra un evento davvero a misura di famiglia.

Un Invito alla Partecipazione

L’Associazione Valori e Tradizioni invita tutti a partecipare a questa serata speciale, non solo per gustare le prelibatezze offerte, ma anche per vivere momenti di condivisione e riscoperta delle radici comuni. La Sagra della Polpetta rappresenta un’opportunità per rafforzare i legami comunitari e per celebrare insieme l’autenticità delle tradizioni locali.

Dettagli dell’Evento

Data: Sabato 8 giugno

Sabato 8 giugno Luogo: Migliano di Lauro (AV)

Migliano di Lauro (AV) Attività: Degustazione di polpette, panini con salsiccia e friarielli, spaghetti con le nocciole, musica live e gara canora per bambini.

Non perdete l’occasione di partecipare a questa festa del gusto e della tradizione. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme la gioia di un evento che promette di essere indimenticabile!