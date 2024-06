Rassegna Teatrale “Teatro sotto le Stelle” – Premio “Vito Molaro”: XIII Edizione

La tanto attesa rassegna teatrale “Teatro sotto le Stelle” – Premio “Vito Molaro” torna a ravvivare le serate estive di Avella. Giunta alla sua tredicesima edizione, questa manifestazione, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale MELA, si terrà nel suggestivo Giardino del Palazzo Baronale di Avella dal 16 Giugno al 14 Luglio 2024.

Novità e Programma della XIII Edizione

Quest’anno, per motivi tecnici, la rassegna si svolgerà in un periodo diverso rispetto alle edizioni precedenti. Tradizionalmente tenuta nei fine settimana di luglio, l’edizione 2024 si estenderà dal 16 Giugno al 14 Luglio. Inoltre, è previsto un numero ridotto di spettacoli, una scelta dettata dall’esigenza di evitare sovrapposizioni con altri eventi significativi, tra cui gli Europei di calcio.

Programma dettagliato degli spettacoli:

Domenica 16 Giugno: Ad aprire la rassegna sarà il duo comico Giampietro Ianneo e Giovanni Caso da Napoli, affiancati da Annamaria Da Brescia e Massimiliano Barbarulo, con lo spettacolo fuori concorso “Tutto in valigia”, scritto e diretto da G. Ianneo. Una serata all’insegna del divertimento e delle risate.

Sabato 22 Giugno: La compagnia "I Sognattori" di Baiano (AV) presenterà la commedia "Chi non muore si rivede", scritta e diretta da Franco Pinelli. Un'occasione per godere di una pièce ricca di colpi di scena e humor.

Domenica 23 Giugno: "Gli Scialatielli" di Salerno porteranno in scena una commedia inedita, "50 sfumature di Kitebbivo (quando un guaio tira l'altro)", scritta e diretta da Raffaele Pappacoda. Un titolo che promette risate e situazioni esilaranti.

Sabato 6 Luglio: La compagnia "Sipario aperto" di Pagani (SA) proporrà "Morte di carnevale" di R. Viviani, con la regia di Carmine De Pascale. Un'opera che mescola tradizione e innovazione teatrale.

Domenica 7 Luglio: Il "Faro Teatro Macco" di Casalnuovo (NA) intratterrà il pubblico con la commedia "Era la festa di San Gennaro" di M. Cirillo, diretta da Francesco Bianco. Un omaggio alla cultura napoletana.

Sabato 13 Luglio: Annamaria Da Brescia tornerà sul palco con lo spettacolo di prosa, musica e canzoni "Ricordando te…", scritto e diretto da G. Ianneo. Un evento fuori concorso che promette emozioni e ricordi.

Domenica 14 Luglio: La compagnia dell'Associazione "MELA" chiuderà la rassegna con lo spettacolo "Il settimo si riposò", scritto e diretto da Franco Pinelli. Una degna conclusione per un mese ricco di teatro.

Informazioni e Prenotazioni

Considerando il numero limitato di posti, è fortemente consigliata la prenotazione. Per ulteriori informazioni e per prenotare i biglietti, è possibile contattare il numero 3282888577 o visitare le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione MELA.

La rassegna “Teatro sotto le Stelle” non è solo un appuntamento con il teatro, ma un’occasione per condividere momenti di cultura e socialità sotto il cielo stellato di Avella. Un evento che ogni anno riesce a rinnovare l’entusiasmo del pubblico e a promuovere l’arte teatrale in un contesto unico. Non mancate!