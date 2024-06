Lettera Aperta di Giovanni Esposito ai Cittadini di Avellino

Ciao Avellino, sono Giovanni Esposito, un giovane Avellinese che ha deciso di impegnarsi attivamente per il futuro della nostra amata città. Come molti di voi ormai sapranno, ho scelto di aderire responsabilmente alla lista del Movimento 5 Stelle (M5S) per questa campagna elettorale. Credo fermamente nel cambiamento, e sono convinto che questo sia il momento giusto per imprimere una vera svolta ad Avellino.

Mi candido alla carica di consigliere comunale con l’intento di portare avanti una battaglia di civiltà che combatto quotidianamente: l’inclusione e il rispetto. Se eletto, mi impegnerò con dedizione per raggiungere la piena inclusione delle persone diversamente abili e per l’abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano la loro vita quotidiana. Uno dei miei obiettivi principali sarà migliorare la viabilità cittadina e promuovere campagne di sensibilizzazione per far comprendere l’importanza di una città inclusiva.

So che in passato la mia irruenza ha potuto risultare eccessiva, ma è da quella passione che ho trovato la forza e l’energia per lottare per i diritti spesso violati di chi non aveva voce. Per me, la disabilità non è un ostacolo o un fastidio, ma una diversa abilità e una preziosa risorsa che può far crescere l’intera comunità. Vedo la disabilità come un volano per il futuro, capace di arricchire la nostra società con la sua diversità.

Sabato 8 e domenica 9 giugno, vi esorto a fare una scelta consapevole. Vi chiedo di votare per me, Giovanni Esposito, indicando il mio nome e cognome accanto al simbolo del Movimento Cinque Stelle e supportando Antonio Gengaro come sindaco. Insieme possiamo fare la differenza e costruire un Avellino che sia davvero di tutti.

Con responsabilità e impegno, lavorerò affinché nessuno resti escluso e perché la nostra città diventi un modello di inclusione e rispetto.

Grazie per la vostra fiducia.

Giovanni Esposito