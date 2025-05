Montevergine si prepara ad accogliere la Statua della Madonna di Fatima: tre giorni di preghiera e speranza

Saranno giorni carichi di emozione e spiritualità quelli che si appresta a vivere il Santuario Mariano di Montevergine: domenica 11 maggio giungerà la Statua della Madonna di Fatima, simbolo universale di pace, speranza e consolazione.

L’arrivo della sacra immagine è previsto nel pomeriggio, intorno alle ore 17:00, quando sarà accolta dall’Abate Riccardo Luca Guariglia e dall’intera comunità benedettina. A seguire, si terrà una Celebrazione Eucaristica solenne presieduta dall’Abate stesso, alla presenza di fedeli provenienti da tutta la Campania.

La Statua della Vergine Maria resterà al Santuario per tre giorni, dall’11 al 13 maggio, offrendo ai pellegrini l’occasione di partecipare a un intenso programma spirituale. In calendario: celebrazioni eucaristiche, momenti di preghiera personale e comunitaria, nonché la venerazione delle reliquie dei santi pastorelli di Fatima, Francesco e Giacinta Marto, canonizzati da Papa Francesco nel 2017.

«La presenza dell’amata Statua della Madonna di Fatima, in questo Giubileo 2025, permetterà a ognuno di sentire più forte la vicinanza della Vergine Maria – ha dichiarato l’Abate Guariglia –. Nei tempi complessi che stiamo vivendo, la “Signora vestita di bianco” si farà pellegrina di speranza. Pregheremo per la pace nel mondo, affinché tutte le Nazioni possano esistere in sicurezza, con la sovranità rispettata e garantita dal dialogo, non dalla guerra».

La visita della Madonna di Fatima rappresenta un momento di profonda riflessione collettiva e un segno tangibile di unità spirituale, nel cuore dell’Irpinia, da sempre legata con devozione a Mamma Schiavona, la Madonna di Montevergine.