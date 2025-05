Nasconde il cadavere della madre per mesi per incassare la pensione

Aveva avvolto il corpo senza vita della madre nel cellophane e lo aveva nascosto nel garage di casa, sotto una brandina e alcuni cuscini. Un gesto estremo, che l’uomo – un 54enne residente nella frazione di Scortichino – ha giustificato agli inquirenti come un “tentativo disperato” per far fronte a gravi difficoltà economiche. Ora è indagato per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato.

Il corpo della donna, 90 anni, è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri, 5 maggio, in un garage di via Provinciale. Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe al 4 gennaio scorso, quindi a circa quattro mesi fa. A fare la macabra scoperta sono stati i carabinieri, che hanno immediatamente avvertito il Pubblico Ministero di turno, Sveva Insalata.

L’indagine coinvolge anche la compagna del 54enne, presente all’interno dell’abitazione. Al momento non è ancora chiaro il ruolo esatto della donna nella vicenda, ma non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

La Procura di Ferrara ha disposto l’autopsia per determinare con precisione le cause della morte della 90enne e chiarire se si sia trattato di un decesso naturale, come dichiarato dall’indagato, o se vi siano altri elementi sospetti. Sarà fondamentale anche accertare se vi siano state percezioni indebite di denaro pubblico, in particolare la pensione dell’anziana, che l’uomo avrebbe continuato a incassare dopo la sua morte.

Un caso che scuote la comunità locale e che solleva ancora una volta interrogativi sulle condizioni di solitudine, disagio economico e abbandono che possono colpire anche i contesti familiari più insospettabili.