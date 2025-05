Al Museo Archeologico di Terzigno, dal 7 maggio, le opere di Gaetano Di Riso

Si inaugura il 7 maggio alle ore 18.30, presso il MATT, il Museo Archeologico di Terzigno (Napoli), la Personale dell’artista Gaetano Di Riso dal titolo “Il volto e la storia” esposta al pubblico fino al 30 giugno prossimo, negli orari di apertura del Museo (www.museomatt.it).

La produzione artistica degli ultimi anni dell’artista Di Riso, nato a Lettere nel ’49 e residente in Costiera Sorrentina, si concentra con felici esiti espressivi sul rapporto che intercorre tra il paesaggio come parte integrante del suo vissuto esistenziale e le insorgenze riaffioranti dalla storia dei personaggi dell’archeologia, come Adone di Capua, al centro del 2022, al Museo Archeologico di Napoli di una importante rassegna dal titolo “e Adone non lo sa…”. Adone, il bellissimo giovane amato da Venere, che rappresentava lo spirito della Primavera e la natura che rifiorisce.

Al Museo di Terzigno, con la mostra curata da Gaetano Romano, è allestito un percorso espositivo temporaneo con le grandi tele dell’artista Di Riso, che intrecciano un fitto dialogo di corrispondenze e sollecitazioni, mentre Adone torna ad inquietarci con le sue fattezze apollinee provenienti dal passato.

Una decina di quadri e una installazione al primo piano dal titolo “I Custodi”, composta da tre pannelli, che, insieme alla grande tela “La maschera di Pitagora” posta all’ingresso, introducono i visitatori nelle profondità della terra e della storia, rievocate dall’artista.

Le parole del Sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri: “Sono contento che venga fatta al museo MATT questa meravigliosa mostra di Arte Contemporanea e ringrazio il critico d’arte, Gaetano Romano, per aver portato al Museo di Terzigno questa esposizione, curando tutto nei minimi particolari.

Questa ultima mostra temporanea – conclude il Sindaco Ranieri – rientra a pieno titolo nelle finalità che ci siamo dati del Museo di Terzigno, per renderlo sempre più dinamico, facendo in modo che ci sia un favorevole incontro tra il Classico e il Contemporaneo”.