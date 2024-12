La magia di “Peter Pan” interpretata dai bambini di Domicella

Il 12 dicembre alle 19.00, a Domicella, presso l’Oratorio di Piazza Ferrante, sarà di scena “Peter Pan”, musical senza tempo con protagonista l’eterno bambino più famoso al mondo nato dalla penna di James Matthew Barrie. Lo spettacolo, che vedrà esibirsi i bambini di Domicella coordinati da Pasqualina Malinconico, Francesca Pia Manzi e Vincenzo Desiderio, è il risultato finale del progetto “CXC: CulturaXCrescere” a valere sull’Iniziativa “BenessereInComune”, finanziata dal Dipartimento delle Politiche per la famiglia a favore dei comuni al fine di realizzare azioni orientate al benessere delle famiglie con figli minorenni di età compresa tra 7 e 14 anni. Il cuore del progetto, durato sei mesiè stato l’avvicinamento dei minori alla musica e alla recitazione, lavorando sulla valorizzazione dei talenti individuali e cercando di diffondere la cultura musicale e delle arti espressive con un approccio ludico-esperenziale. L’auspicio dei docenti impegnati con estrema professionalità e dedizione in questo semestre ricco di emozioni, è che esso non resti un’oasi nel deserto bensì i bambini continuino a coltivare le arti alle quali si sono approcciati con la stessa viva curiosità. Il Comune di Domicella ha curato la realizzazione delle attività progettuali in co-progettazione con Projenia SCS, azienda che da quasi un ventennio offre servizi di consulenza, assistenza tecnica e supporto specialistico alle Pubbliche Amministrazioni nella progettazione, valutazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo di progetti cofinanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie.