Al Convitto Nazionale di Avellino tornano le Miniconvittiadi: sport, inclusione e spirito di squadra dal 5 al 16 maggio

Dal 5 al 16 maggio 2025 si terranno, presso il Convitto Nazionale di Avellino le Miniconvittiadi, competizioni sportive che, sul modello delle “Convittiadi” nazionali, promuovono la cultura sportiva e la partecipazione di tutti gli studenti della Secondaria di I grado (11 classi, per un totale di 220 alunni) a competizioni sportive di vario genere (tra le quali il Calcio a 5, il Green Volley, il Calcio Balilla, gli Scacchi, il Tennis tavolo, la corsa campestre maschile e femminile), cui quest’anno sono stati aggiunti il Basket (tiri liberi per la categoria Small e Torneo 3 contro 3 per il Large) e il Green tennis, il cui torneo si svolgerà nel campo di pallavolo. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura sportiva, la partecipazione fisica e la socializzazione tra gli studenti, in un ambiente familiare e stimolante. Le Miniconvittiadi rappresentano una vera opportunità per mettersi alla prova, per sviluppare il senso di appartenenza al gruppo e per imparare a rispettare le regole e gli avversari.

Quest’anno è stato creato anche un logo, che rimarrà unico negli anni, realizzato da un alunno di III C della Secondaria di I grado, poi vettorializzato. È stata elaborata una frase, su proposta dell’educatore Rosario De Marco, Referente da diversi anni per il Convitto dell’evento, una sorta di slogan: “Insieme nello sport…per la vita!”. Affiancheranno il Referente De Marco, per la parte grafica e tecnico-organizzativa, gli educatori Antonio Palladino e Cesare Aldorasi. Con loro, nella parte esecutiva, tutti gli Educatori della Scuola Secondaria di I grado, ognuno con il proprio gruppo classe, saranno impegnati in prima persona, perché si tratta di un grande ‘gioco di squadra’.

Gli alunni partecipanti sono entusiasti e non vedono l’ora che l’evento abbia inizio, perché finalmente possono partecipare tutti insieme con le proprie classi; anche chi non è esperto in nessuna disciplina ha voglia di misurarsi e mettersi alla prova.

Quest’anno ogni alunno indosserà, come alle Convittiadi nazionali, una maglietta bianca, che porta impresso al centro il logo realizzato appositamente e, sulle spalle, la frase scelta per l’occasione; ad ogni alunno sarà donato un gadget, come ricordo dell’evento. Esso si aprirà con una cerimonia di inaugurazione, il giorno 5 maggio: a partire dalle 16:00 circa tutti gli alunni sfileranno lungo il Corso Vittorio Emanuele, raggiungendo la Chiesa del SS.mo Rosario; ogni classe avrà il proprio striscione distintivo; sui gradini della Chiesa sarà scattata la foto di rito. Infine le classi rientreranno nel campetto scolastico, dove si darà inizio alle competizioni, dopo aver intonato l’Inno nazionale italiano e dopo il discorso inaugurale del Rettore, Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto.

Le gare si terranno nei campetti dell’Istituzione, mentre i tornei di scacchi, di calcio balilla e di tennis-tavolo avverranno all’interno dell’Istituzione. Il 16 maggio, alle 17:15, si terrà la premiazione con coppe e medaglie, oltre alla coppa speciale per il fair play.