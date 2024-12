Avellino: Coez sarà la star del concerto di Capodanno

Avellino si prepara a festeggiare l’arrivo del 2025 con un evento musicale di grande richiamo. Sarà Coez, uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, a infiammare il palco del concerto di Capodanno.

La notizia è stata annunciata dalla sindaca Laura Nargi, che ha espresso entusiasmo per questa scelta:

«Abbiamo operato una scelta di grande qualità con il duplice obiettivo di coinvolgere fortemente i nostri giovani e di attirare visitatori e fan dell’artista nella nostra città. Coez è un cantante di fama nazionale, i cui successi sapranno infiammare il pubblico, non soltanto i giovanissimi, e scaldare la magica notte di fine anno».

Un evento ricco di musica e sorprese

Il concerto, che si terrà nel cuore della città, sarà l’evento principale di una serata pensata per unire cittadini, turisti e appassionati di musica in un’atmosfera di festa. Coez, con il suo inconfondibile stile che mescola rap, pop e cantautorato, promette di regalare emozioni indimenticabili con i suoi più grandi successi, tra cui brani come “È sempre bello”, “Faccio un casino” e “La musica non c’è”.

Ma la magia della notte di San Silvestro non si fermerà qui. La sindaca ha anticipato che il programma della serata sarà arricchito da ulteriori performance musicali e sorprese, che accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno in un clima di gioia e spensieratezza.

Un Capodanno per tutti

L’iniziativa punta non solo a coinvolgere i giovani, ma anche a promuovere Avellino come una meta attrattiva per il Capodanno, incentivando l’arrivo di visitatori da tutta la regione e oltre. L’evento, gratuito e aperto a tutti, rappresenta un’occasione per vivere insieme l’emozione del conto alla rovescia, con la musica come protagonista.

Un invito a partecipare

La sindaca Nargi ha infine lanciato un invito a tutta la cittadinanza:

«Vi aspettiamo numerosi per accogliere insieme il nuovo anno, con la musica di Coez e tante altre sorprese. Sarà una notte magica per Avellino e per tutti noi».

Non resta che prepararsi a un Capodanno speciale, all’insegna della musica, del divertimento e della condivisione.