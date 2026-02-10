La Fondazione Arte Mangone ETS dona un’opera all’Ospedale di Oliveto Citra durante l’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso

Il Pittore Mangone: “Un omaggio alla memoria e all’umanità dell’Ospedale: l’arte come legame tra passato e futuro”

Nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra, la Fondazione Arte Mangone ETS – Ente del Terzo Settore ha preso parte all’evento con la donazione ufficiale di una grande opera pittorica, consegnata alla struttura alla presenza delle autorità e del personale sanitario. A rappresentare la Fondazione era il maestro Fernando Mangone, presente personalmente alla cerimonia, autore dell’opera e interprete del progetto culturale promosso dalla FAM ETS. L’opera donata è una tela monumentale di 1,50 x 3 metri, raffigurante il vecchio Ospedale di Oliveto Citra – ex convento, luogo simbolo della memoria collettiva cittadina. L’immagine mette in dialogo passato e presente, raccontando visivamente la storia di una comunità che, attraverso la cura, ha costruito la propria identità. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Oliveto Citra, i dirigenti dell’ASL Salerno, il personale sanitario e numerose autorità civili e istituzionali, che la Fondazione ha voluto ringraziare per l’impegno quotidiano e per l’attenzione dimostrata verso il territorio.

“Questo quadro nasce da un sentimento profondo di riconoscenza verso un luogo che per decenni ha rappresentato il cuore della nostra comunità» – ha dichiarato Fernando Mangone. Non ho voluto semplicemente riprodurre un edificio, ma raccontare ciò che esso ha significato per tante famiglie: un posto dove si è sofferto, ma anche dove si è rinati. Portare quest’opera nel nuovo Pronto Soccorso significa creare un legame simbolico tra passato e presente, tra memoria e futuro. Credo fortemente che l’arte debba entrare nei luoghi della vita reale – ha aggiunto – Un ospedale non è solo uno spazio di cura, ma un luogo di umanità. Se anche una sola persona, guardando questo quadro, riuscirà a sentirsi meno sola, allora l’arte avrà compiuto il suo compito. Questo gesto non è solo una donazione, ma una testimonianza di vicinanza a chi ogni giorno combatte in prima linea: medici, infermieri, operatori sanitari e volontari”.

La donazione rientra nella missione della Fondazione Arte Mangone ETS, impegnata a promuovere un’arte con forte valore sociale, capace di dialogare con i temi contemporanei.

La Presidente della Fondazione, Anna Coralluzzo, ha voluto sottolineare: “La Fondazione crede in un’arte che non resti chiusa negli spazi espositivi, ma che sappia entrare nei luoghi della vita quotidiana. Scegliere l’ospedale come spazio per quest’opera significa ribadire che la cultura è parte integrante del benessere di una comunità. Fernando Mangone riesce a trasformare la pittura in un linguaggio che parla a tutti, senza bisogno di spiegazioni. Quest’opera non celebra solo un edificio, ma racconta una storia collettiva fatta di cura, sacrificio e speranza. Essere presenti oggi, in un momento così importante per Oliveto Citra, è per noi motivo di grande orgoglio e responsabilità”