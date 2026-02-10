Il dolore delle madri diventa teatro: a Napoli la prima nazionale del nuovo testo di Raffaele Ceriello

Sabato 14 febbraio alle ore 20:00 e domenica 15 febbraio alle ore 18:00 debutta a Napoli, in prima nazionale, lo spettacolo teatrale “ISOLAMADRE” di Raffaele Ceriello, al Teatro Instabile di Napoli (vico del Fico al Purgatorio 38)

Prodotto da Lers, lo spettacolo vede in scena Francesca Ciardiello, Marialuisa Diletta Bosso e Annachiara Buonerba. Tratto dal testo “Per errore” dello stesso Ceriello, la drammaturgia è firmata da Raffaele Ceriello e Vincenzo Pirozzi, con costumi e scenografia di Nadia D’Avino e musiche di Francis Mesrine. “ISOLAMADRE” è un racconto intenso e poetico che si muove tra realismo e visione onirica. In una scuola di periferia di Napoli, la professoressa Rama attende la madre di Ciro, il suo alunno più difficile. Ma ad arrivare è un’altra donna: la madre della vittima. Da questo incontro inatteso nasce uno scontro emotivo e umano, un corpo a corpo tra due madri — quella di chi ha perso un figlio e quella di chi lo ha cresciuto. Una storia che parla di Napoli, dei suoi vicoli, delle sue donne e dei suoi figli, troppo spesso costretti a diventare carnefici o vittime prima dei vent’anni. “ISOLAMADRE” è il limbo del dolore, lo spazio sospeso in cui resta intrappolata ogni madre che perde un figlio per morte violenta. Un grido teatrale necessario, che attraversa la città e la sua coscienza.