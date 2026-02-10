“Avellino Cultura in Città”, gli appuntamenti della settimana dal 12 al 15 febbraio Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi

Avellino, 10 febbraio 2026 – In occasione dei prossimi appuntamenti della rassegna “Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini”, organizzata dal COMUNE DI AVELLINO con la produzione esecutiva di EVERLIVE ITALIA SRL, si forniscono indicazioni definitive sulle modalità di accesso agli eventi in programma da giovedì 12 a domenica 15 febbraio 2026.
TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI MA CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
FINO AD ESAURIMENTO POSTI
- Concerti: 1 biglietto a persona
- Eventi per bambini: massimo 2 biglietti a persona
QUANDO PRENOTARE
- I link saranno pubblicati alle ore 17:00 di due giorni prima di ciascun evento.
DOVE PRENOTARE
- Eventbrite: digitare esclusivamente il nome dell’artista o dello spettacolo nella barra di ricerca Eventbrite.
- Sito del Comune di Avellino: sezione “Focus Eventi”, con link diretto alla prenotazione su Eventbrite.
Si precisa inoltre che anche per gli eventi della prossima settimana sarà confermata la modalità di accesso con prenotazione obbligatoria, secondo le stesse modalità già comunicate.
Si consiglia di stampare il biglietto o averlo pronto sul telefono per velocizzare l’accesso in teatro.