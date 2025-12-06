Kabooom! Christmas Vibes Weekend: ad Avella tre giorni di pura follia natalizia tra food, musica e divertimento

La magia del Natale esplode – è proprio il caso di dirlo – alla Pineta del Fusaro di Avella, che dal 6 all’8 dicembre ospiterà il vivacissimo “Kabooom! Christmas Vibes Weekend”, un evento coloratissimo e carico di energia, pensato per grandi e piccoli. Tre giorni in cui luci, musica, buon cibo e attrazioni si uniranno per creare un’atmosfera da cartoon, allegra e coinvolgente.

Un programma super-power per un weekend extra-large

Gli organizzatori annunciano orari prolungati e attività non-stop:

6 dicembre: dalle 17:30 alle 24:00

7 e 8 dicembre: dalle 10:30 alle 24:00

Una vera maratona natalizia, fatta di sapori, musica e momenti di socialità che trasformeranno la pineta in un villaggio festoso a misura di famiglia.

Mega Food Explosion: i sapori protagonisti

Tra le attrazioni più attese c’è senza dubbio il vasto spazio dedicato allo street food, presentato in stile pop con un linguaggio giocoso e accattivante:

Panini super farciti

Caciocavallo fuso

Caldarroste fumanti

Patatine croccanti

Bibite per tutti i gusti

Un vero tripudio gastronomico pensato per soddisfare ogni palato, dai più tradizionali ai più curiosi.

Divertimento a 360°: musica, giochi e mercatini

Il “Kabooom! Christmas Vibes Weekend” non è solo cibo: è soprattutto divertimento.

L’evento proporrà infatti:

Karaoke per dare libero sfogo alla voce

Giostre e attrazioni per i più piccoli

Mercatini artigianali perfetti per i regali di Natale

Magia natalizia con luci, decorazioni e atmosfera festosa

Un mix che punta a rendere Avella uno dei poli più vivaci e originali delle festività campane.

Un invito a non mancare

Il messaggio della locandina è chiaro: “Non potete mancare!”.

Il weekend dell’Immacolata si preannuncia infatti esagerato, pieno di colori, risate e spirito natalizio, pronto a regalare emozioni e ricordi a chiunque deciderà di immergersi in questa esplosione di creatività e festa.