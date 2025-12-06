SERINO – I Vigili del Fuoco salvano un cane caduto in un pozzo

SERINO – Intervento tempestivo questa mattina, 6 dicembre 2025, per i Vigili del Fuoco di Avellino, chiamati in località Ferrari, sui monti del Serinese, a seguito della segnalazione riguardante un cane di razza Pointer precipitato in un pozzo all’interno di un castagneto.

Giunti sul posto, i pompieri hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le operazioni di recupero. Per salvare l’animale sono state impiegate le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), utilizzate in interventi particolarmente complessi e difficili da raggiungere.

Il cane, riportato in superficie dopo la manovra, è risultato in buone condizioni. Subito dopo è stato riconsegnato al proprietario, che ha ringraziato con commozione la squadra intervenuta e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la professionalità dimostrata.