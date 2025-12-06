“Un Tris di Regine”: il debutto letterario di Antonio D’Addio celebra tre icone immortali della canzone napoletana

In distribuzione dallo scorso 27 ottobre “un Tris di Regine”, la prima fatica letteraria di Antonio D’Addio, napoletano, docente di Materie Letterarie, Latino e Greco presso il Liceo Statale Gandhi di Casoria, giornalista, autore, conduttore televisivo e radiofonico, grande conoscitore di cultura, spettacolo e canzoni napoletane, esperto di canzone classica, moderna e neomelodica partenopea in tutte le sue sfumature. L’autore si è concentrato su tre donne, tre voci, tre destini incrociati, che hanno scritto la storia della canzone classica napoletana: Gilda Mignonette, regina degli emigranti, la prima a portare oltreoceano il cuore di Napoli, Elvira Donnarumma, sciantosa ribelle, simbolo della Belle Époque partenopea e Ria Rosa, pioniera del femminismo in musica, che trasformò il canto in strumento di protesta e di emancipazione. Nel testo si intrecciano arte, memoria e vita, restituendo i ritratti intensi di tre icone musicali che hanno reso universale la tradizione partenopea. Un viaggio tra palcoscenici, passioni e battaglie sociali, dove Napoli diventa voce del mondo. Emigrazione, varietà e tematiche sociali si intersecano nella vita di queste tre figure femminili, che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura canora mondiale diventando dei veri e propri punti di riferimento per tutti gli amanti della melodia popolare partenopea. Un’occasione anche per far conoscere alle nuove generazioni delle artiste uniche, coraggiose e libere, che hanno dato tutte se stesse per contrastare lo strapotere maschile. Il libro è disponibile in tutte le librerie, sulle piattaforme online (Amazon, Ibs…) e sul sito della casa editrice Armando De Nigris Editore. Il libro già è stato presentato in varie occasioni: Campania Libri Festival, Villa Egle a Casoria, Libreria Mondadori a Pomigliano d’Arco, Gran Caffè Gambrinus, Radio Marte e Attenti al Lucio e prossimamente sarà oggetto di uno spazio al TG3 Campania e a Canale 9 nel programma di Silvana Di Martino, “Mattina in Salute”.