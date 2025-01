Irpinia sotto la neve: ondata di gelo imbianca molte località della Provincia

Come previsto dalle previsioni, l’ondata di gelo è arrivata puntuale sull’Irpinia, regalando paesaggi imbiancati ma anche alcune difficoltà. Molti paesi della verde Irpinia, soprattutto quelli situati nell’Alta Irpinia, si trovano sotto una coltre di neve che, in alcune aree, ha già superato i 10 cm di accumulo.

Località come Sant’Angelo dei Lombardi, Volturara Irpina, Nusco e altri comuni situati a quote superiori ai 400 metri si sono risvegliati coperti di neve. La perturbazione, che interessa gran parte del territorio, è destinata a proseguire per tutto il giorno, secondo le previsioni meteorologiche.

Particolarmente suggestiva, ma anche impegnativa dal punto di vista operativo, la situazione a Montevergine, dove la coltre bianca ha superato nella parte alta il mezzo metro di altezza, regalando uno spettacolo naturale mozzafiato, ma rendendo complicati gli spostamenti.

Le autorità sono già intervenute per affrontare l’emergenza neve. In diverse zone sono in azione i veicoli spazzaneve, impegnati a liberare le principali arterie stradali e a garantire la viabilità, soprattutto nei tratti più difficili. Al momento, le operazioni stanno procedendo regolarmente, ma si invita la popolazione a prestare attenzione e a limitare gli spostamenti non strettamente necessari.

L’ondata di gelo dovrebbe durare fino a domani, portando con sé ulteriori nevicate e temperature rigide.

Nonostante i disagi, lo spettacolo della neve ha trasformato i paesi irpini in suggestivi scenari invernali, regalando immagini da cartolina che raccontano il fascino unico di questo territorio. La speranza è che la situazione resti sotto controllo e che non si registrino ulteriori difficoltà per la popolazione.