Volturara Irpina: Maltempo spezza un filo Enel sulla SP 108, disagi per 20 abitazioni

Volturara Irpina (AV) – Questa mattina, i Carabinieri della Stazione locale sono intervenuti sulla Strada Provinciale 108 a causa di un filo dell’Enel spezzato dalle condizioni meteorologiche avverse.

L’incidente ha causato l’interruzione dell’energia elettrica per circa 20 abitazioni nella zona, lasciando i residenti senza corrente. Al momento, il traffico sulla SP 108 è regolato a senso unico alternato, in attesa dell’arrivo del personale tecnico dell’Enel per il ripristino del guasto.

Le autorità raccomandano agli automobilisti di procedere con prudenza lungo il tratto interessato e ai residenti di pazientare mentre i tecnici lavorano per risolvere l’interruzione. La situazione è monitorata costantemente per garantire la sicurezza e ripristinare i servizi nel più breve tempo possibile.