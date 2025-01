Forte vento ad Avella: crolli di intonaci e danni nella cittadina archeologica

Ad Avella, domenica 12 gennaio, il forte vento sta causando numerosi disagi e danni in diverse zone del paese. Nel corso principale, alcuni palazzi storici hanno subito il distacco di intonaci, con parti di facciate che si sono staccate pericolosamente e finendo al centro della strada, creando situazioni di rischio.

Anche le luminare natalizie, ancora presenti lungo le strade, sono state gravemente danneggiate: alcune sono state sventrate dalle raffiche di vento e sono cadute sulla carreggiata. La segnaletica stradale e altre installazioni pubbliche non sono state risparmiate, aggravando ulteriormente una situazione che necessita di estrema cautela.

Disagi vengono segnalati anche in altri comuni del Baianese , dove il maltempo ha provocato danni a strutture e reso difficoltosi gli spostamenti. Raffiche di vento stanno interessando un’area più vasta, con interventi in corso da parte delle autorità locali per gestire le criticità e mettere in sicurezza le zone maggiormente colpite.

La cittadinanza è invitata a evitare spostamenti non necessari e a prestare attenzione ai possibili rischi causati dal vento, che continua a soffiare con forza. Le raffiche, che hanno raggiunto velocità elevate, stanno rendendo complicate le operazioni di intervento.

Le previsioni meteorologiche suggeriscono un graduale miglioramento da lunedì, ma nel frattempo è fondamentale mantenere alta la prudenza.