Iovino (M5S): “Nola Capitale del libro, candidatura è motivo di grande orgoglio”

l deputato invita a “fare rete con istituzioni e associazioni per cogliere questa opportunità”

Napoli, 7 feb. – “La Nola e il suo comprensorio rappresentano un territorio da sempre caratterizzato da un importante fermento culturale. La sua candidatura a Capitale del libro è motivo di orgoglio per l’intera Campania ed è per questo che va sostenuta con misure e investimenti ad hoc”. È quanto dichiara Luigi Iovino, deputato del Movimento 5 Stelle. “Leggere – dice ancora il parlamentare – è fondamentale per la crescita culturale e formativa di un cittadino, così come la conoscenza è un pilastro delle nostre democrazie. Investire nella cultura è investire nel futuro. Ed è la ragione per cui dobbiamo non dobbiamo mai smettere di mettere in campo iniziative perché si sensibilizzi sempre di più alla lettura. La candidatura di Nola ci deve spingere a lavorare in rete con tutte le istituzioni coinvolte, ma anche con le tante realtà e associazioni culturali, soprattutto giovani, che da anni lavorano per riscoprire i valori storici, culturali e tradizionali della città di Giordano Bruno. Dobbiamo far tesoro di questa opportunità – è la conclusione di Iovino – che darebbe alla città e all’hinterland una straordinaria occasione di rilancio anche sotto il profilo sociale ed economico”.

adsense – Responsive – Post Articolo