“Innamorati a Trentinara”: un borgo del Cilento diventa meta per coppie

Dal 12 al 15 febbraio 2026, in occasione di San Valentino, il borgo di Trentinara, in provincia di Salerno, ospiterà “Innamorati a Trentinara”, uno degli eventi più suggestivi dedicati all’amore. Tra la splendida terrazza con vista mare e i vicoletti illuminati a tema, il piccolo paesino del Cilento si trasformerà in una vera e propria città dell’amore.

Tra luci romantiche, addobbi a tema e installazioni scenografiche, visitatori e coppie potranno vivere un’esperienza unica nel periodo più romantico dell’anno. “Nel cuore del Cilento esiste un luogo che ha fatto dell’amore un valore universale. Nel 2026 Trentinara rinnova il suo invito a vivere, condividere e celebrare l’amore in tutte le sue forme. Ci vediamo dal 12 al 15 febbraio”, si legge nell’annuncio degli organizzatori.

Il programma prevede passeggiate romantiche nella parte antica del borgo, musica dal vivo, spettacoli e installazioni luminose, tra cui i famosi tunnel dell’amore, che immergeranno i visitatori in un’atmosfera magica e indimenticabile.