Incidente sull’A2 nei pressi di Eboli: auto si ribalta, ferito gravemente un anziano

È di quattro feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi di Eboli. Una Toyota Yaris, per motivi ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo finendo fuori carreggiata e ribaltandosi oltre il guard rail.

A bordo dell’auto viaggiavano quattro persone. Tra queste, un uomo di 91 anni che ha riportato le conseguenze più serie, con diversi traumi e fratture agli arti. Tutti i passeggeri sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, che hanno estratto i feriti dall’abitacolo deformato, mettendo in sicurezza il veicolo incidentato. Presenti anche le ambulanze del 118 e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità.

La Polizia Stradale ha avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell’incidente e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Non si esclude che l’asfalto reso scivoloso o un guasto improvviso abbiano contribuito alla perdita di controllo del mezzo.