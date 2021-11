Incidente mortale, muore 75enne travolto da un’auto ad Ariano Irpino

E’ morto dopo essere stato investito da un’auto nei pressi della sua abitazione. Per lui non c’è stato nulla da fare, così è deceduto Andrea De Gruttola 75 anni, sposato e padre di quattro figli. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 19 che porta alla stazione ferroviaria di Ariano Irpino, in località Cerreto. Sulla dinamica dell’incidente indagano le forze dell’ordine.

Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 non c’è stato nulla da fare, l’uomo è morto sul colpo.

La salma è stata trasportata nell’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino.

