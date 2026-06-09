Avellino, è il Nesta Day: domani la presentazione al Partenio-Lombardi. La città è già in fermento

L’attesa sta per finire. Domani mattina, alle ore 10:30, nella sala stampa dello stadio Partenio-Lombardi, Alessandro Nesta sarà presentato ufficialmente come nuovo allenatore dell’Avellino.

Un appuntamento atteso da tifosi, addetti ai lavori e da un’intera piazza che guarda con entusiasmo all’inizio di una nuova stagione. L’arrivo dell’ex campione del mondo rappresenta uno dei segnali più forti lanciati dalla società dopo il ritorno in Serie B e conferma la volontà del club di costruire un progetto importante e duraturo.

Intanto la risposta della città non si è fatta attendere. La campagna abbonamenti procede a ritmo sostenuto e l’entusiasmo attorno ai colori biancoverdi cresce giorno dopo giorno. Nelle strade, nei bar e sui social il nome di Nesta è ormai al centro delle discussioni, segno di una passione che continua ad alimentare i sogni del popolo irpino.

Il tecnico romano arriva ad Avellino con uno staff completamente rinnovato. Al suo fianco ci saranno il viceallenatore Lorenzo Rubinacci, i collaboratori tecnici Massimo Lo Monaco e Vincenzo Varrica, il preparatore atletico Luca Morellini, il preparatore dei portieri Raffaele Clemente e il match analyst Federico Soldano. Un gruppo di lavoro scelto per accompagnare il nuovo corso biancoverde e dare continuità al progetto avviato dalla società.

Per Nesta si tratta di una sfida importante. Dopo le esperienze maturate tra Serie A e Serie B, il tecnico riparte da una piazza che vive il calcio con passione autentica e che sogna di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campionato cadetto.

Domani, però, sarà soprattutto il giorno delle prime parole. Quelle che segneranno ufficialmente l’inizio dell’era Nesta in biancoverde. Poi arriveranno il mercato, il ritiro e il campo. Ma il primo passo sarà compiuto davanti ai microfoni del Partenio-Lombardi.

Perché quando l’Avellino riparte, l’Irpinia si accende. E la sensazione è che attorno a questo nuovo progetto ci siano già curiosità, entusiasmo e una grande voglia di tornare a sognare.