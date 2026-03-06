Incendio di un autocarro sull’A16 tra Avellino e Bari: traffico rallentato

Alle ore 18:00 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino è intervenuta sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, in direzione Bari, in al km 34,150, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per l’incendio di un autocarro.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade per la gestione della viabilità.

Non si registrano feriti. L’intervento ha causato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato.