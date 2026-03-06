Sarno – intervento della Guardia Agroforestale e dei Carabinieri per automobista in difficoltà

Nella serata di oggi, intorno alle ore 20:40, in via Sarno Palma n.121, una Mercedes Classe B con a bordo una persona classe 1954, in evidente stato confusionale, ha urtato leggermente un muretto fermando poi la propria marcia.

Una pattuglia della Guardia Agroforestale Italiana, con a bordo il Dirigente Regionale Andrea Palmese e il caposquadra Fiorello Caracciolo, che stava facendo rientro, ha notato il veicolo fermo ed è intervenuta immediatamente per verificare la situazione.

Considerate le condizioni della persona alla guida, sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Sarno con il supporto dei residenti della zona. Successivamente è stato richiesto anche l’intervento del 118 per ulteriori accertamenti sanitari.

Il conducente è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario e trasportato presso l’ospedale di Nocera Inferiore per gli opportuni controlli, accompagnato dai Carabinieri intervenuti sul posto.

L’intervento tempestivo ha permesso di gestire la situazione in sicurezza e di garantire assistenza alla persona coinvolta.