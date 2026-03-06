Napoli autoritario: Alisson Santos incanta, Elmas completa l’opera

Gli azzurri controllano la gara e consolidano il terzo posto. Casadei accorcia nel finale ma non basta ai granata. Tornano in campo Anguissa e De Bruyne.
Il Napoli fa il suo dovere e continua la corsa nelle zone alte della classifica. Al “Diego Armando Maradona” gli uomini di Conte superano il Torino 2-1, conquistando tre punti preziosi e consolidando il terzo posto al termine di una gara controllata per lunghi tratti.
La partita si mette subito sui binari giusti per gli azzurri. Dopo appena otto minuti Alisson Santos accende il Maradona con una giocata personale di grande qualità: partenza dalla sinistra, accelerazione verso il centro e conclusione rasoterra sul primo palo che sorprende Paleari.
Il Napoli gestisce ritmi e spazi con sicurezza, lasciando al Torino poche possibilità di affacciarsi con pericolosità dalle parti di Milinkovic-Savic. I granata provano a reagire con qualche iniziativa offensiva, ma la difesa partenopea controlla senza grandi affanni.
Nella ripresa arriva il raddoppio che sembra chiudere la partita. Al 68’ Elmas finalizza l’azione offensiva degli azzurri con una girata precisa, sfruttando una sponda aerea di Politano. Un gol che premia la costanza e il lavoro del centrocampista macedone, protagonista di una prestazione dinamica.
Il Torino si accende solo nel finale. All’87’ Casadei trova il guizzo che riapre momentaneamente il match con un colpo di testa che riporta un pizzico di tensione sugli spalti del Maradona. Ma è troppo tardi per cambiare l’inerzia della gara.
Tra le note positive per Conte c’è anche il ritorno in campo di Anguissa e De Bruyne, due rientri importanti per il prosieguo della stagione.
Il Napoli porta così a casa una vittoria meritata, gestita con maturità e qualità, mentre il Torino resta invischiato nella parte bassa della classifica, costretto a continuare la lotta per allontanarsi dalla zona pericolosa.
TABELLINO
NAPOLI-TORINO 2-1
Marcatori: 8’ Alisson Santos (N), 68’ Elmas (N), 87’ Casadei (T)
NAPOLI (3-4-2-1):
Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera;
Politano (83’ Mazzocchi), Elmas, Gilmour, Spinazzola (69’ Gutierrez);
Vergara (46’ Anguissa), Alisson Santos (79’ De Bruyne);
Hojlund (83’ Lukaku).
Allenatore: Conte.
TORINO (3-4-1-2):
Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse;
Lazaro, Prati (78’ Anjorin), Gineitis (67’ Casadei), Obrador (57’ Pedersen);
Vlasic; Zapata (57’ Adams), Simeone (67’ Kulenovic).
Allenatore: D’Aversa.
Arbitro: Fabbri
Ammoniti: Gineitis (T), Ismajli (T), Lazaro (T)
Espulsi: nessuno