Il Sindaco di Lauro Boglione e l’amministrazione comunale sostengono la candidatura del Vicesindaco Pino Graziano al Consiglio Provinciale di Avellino

L’Amministrazione comunale di Lauro esprime pieno e convinto sostegno alla candidatura del Vicesindaco Pino Graziano al Consiglio Provinciale di Avellino. Già consigliere provinciale uscente, Pino Graziano ha dimostrato nel corso delle due precedenti legislature impegno costante, determinazione e profondo senso di responsabilità istituzionale, rappresentando con serietà e competenza le istanze del nostro territorio presso la Provincia di Avellino.

«Pino ha sempre operato con dedizione e spirito di servizio – dichiara il Sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione – contribuendo in modo significativo alla crescita del territorio provinciale e garantendo ascolto e presenza costante. La sua esperienza rappresenta un valore aggiunto per il Consiglio Provinciale».

La candidatura di Pino Graziano si pone in continuità con il percorso amministrativo già intrapreso, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rappresentanza del territorio di Lauro e dell’area provinciale di Avellino, proseguendo nel lavoro avviato e consolidando i risultati raggiunti.