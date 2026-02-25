MONTEFORTE IRPINO. “Scegliamo Monteforte”: Riconteggio e verifiche: confermate le anomalie denunciate, vittoria della legalità e della trasparenza

La verità emerge – il tempo è galantuomo

Oggi non accogliamo soltanto una decisione tecnica, ma la conferma politica e legale di quanto avevamo denunciato nell’immediato post-voto. I dubbi che avevamo sollevato e che per mesi sono stati liquidati come sterili lamentele si rivelano oggi fondati e necessari.

Un successo della legalità

Il nostro più profondo plauso va agli avvocati Lentini, Rocco e Polzone: professionisti d’eccellenza che ci hanno rappresentato con fermezza e competenza. Abbiamo sempre riposto la massima fiducia nella Giustizia e nel lavoro dei nostri legali, che in udienza si sono opposti con determinazione a ogni tentativo di opacità, difendendo il diritto alla trasparenza contro ogni tatticismo volto a evitare la verifica dei fatti.

Altro che “prassi”: la maschera è caduta

Riteniamo paradossali le dichiarazioni con cui si tenta di sminuire l’accaduto parlando di “normale prassi amministrativa” o di “semplice riconteggio”.

La realtà è un’altra: se tutto fosse stato regolare, non ci sarebbe stato bisogno di una battaglia legale. Etichettare come “routine” un intervento della magistratura rappresenta un insulto all’intelligenza dei cittadini e un goffo tentativo di nascondere il nervosismo di chi vede vacillare il proprio castello di certezze.

Non permetteremo che gravi anomalie elettorali vengano camuffate da burocrazia ordinaria. La democrazia non è una “prassi”: è sostanza.

Il nostro impegno continua

Mentre altri si arrampicano sugli specchi nel tentativo di giustificare l’ingiustificabile, noi continueremo a svolgere con ancora più vigore il nostro ruolo in Consiglio Comunale.

Saremo custodi della legalità e voce di chi pretende chiarezza, vigilando su ogni atto e portando avanti le istanze dei cittadini con schiena dritta. (Comunicato Stampa)