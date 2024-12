Il Natale di Saviano sarà illuminato dalle quattro stelle che brillano in cielo.

È un Natale diverso quello che vivrà Saviano e la sua comunità, ancora scossa dagli eventi, tragici, di appena tre mesi fa e che non lasciano spazio oggi a festeggiamenti.

“Pochi simboli illumineranno Piazza XI Agosto 1867 e la Villa Comunale, luoghi dei bambini ai quali abbiamo il dovere di non togliere la magia del Natale e la speranza di un futuro di serenità”, dice il Sindaco Vincenzo Simonelli. La comunità è infatti ancora scossa per la tragedia del 22 settembre e nella quale hanno perso la vita quattro persone, due dei quali bambini.

“Sono certo, e con me ciascuno di voi, che l’unica luce che ci piacerà vedere in questi giorni sarà quella di quattro stelle che brillano in Cielo ad illuminare il cammino dei propri cari – afferma il primo cittadino Vincenzo Simonelli –

sarà un Natale di solidarietà nel ricordo di chi non c’è più, dedicato all’abbraccio e al calore di chi non dovrà mai sentirsi solo”. Non sono mancate in questi tre mesi manifestazioni di solidarietà, vicinanza e sostegno dalla cittadinanza, dall’Amministrazione comunale e da altre istituzioni, alla famiglia di Antonio Zotto che nel crollo della palazzina ha perso la moglie, due figli e la mamma. Il conto corrente dedicato per donazioni è stato chiuso proprio ieri.