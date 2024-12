Natale a Pollena Trocchia: domani accensione dell’albero e villaggio natalizio in Piazza Amodio

Secondo appuntamento con il Natale a Pollena Trocchia, domani accensione dell’albero e villaggio di Natale in Piazza Amodio. Dopo l’esordio di domenica scorsa, in occasione della ricorrenza dell’Immacolata Concezione, il calendario delle feste di fine e inizio anno nel comune vesuviano prosegue e si arricchisce di un nuovo evento pensato non soltanto per i bambini, ma per tutta la cittadinanza. «Domani accenderemo le luminarie in paese, che saranno istallate anche nel corso dei prossimi giorni, partendo simbolicamente da Piazza Amodio, uno dei luoghi protagonisti del Natale a Pollena Trocchia anche nei prossimi giorni. Sarà l’occasione per riunire le famiglie interno all’albero e richiamare in piazza la cittadinanza per trascorrere del tempo insieme, che poi è uno degli aspetti più belli e significativi delle feste che stiamo vivendo» ha detto il vicesindaco delegato agli eventi e alla promozione del territorio, Francesco Pinto. L’appuntamento con “Illuminiamo Pollena Trocchia”, questo è il titolo pensato per la manifestazione, è per domani alle ore 17:00, con l’accensione del maxi albero di 18 metri fissata alle 17:30. In piazza saranno istallati gonfiabili per intrattenere i bambini: personaggi natalizi giganti, scivoli e salta-salta, casette per attività laboratoriali, ma anche postazioni per baby dance, giochi di gruppo, manipolazione di palloncini, trucco, nonché angoli per distribuire pop-corn e zucchero filato. «Quest’anno ogni finesettimana, dall’Immacolata all’Epifania, proporremo iniziative sul territorio comunale adatte a tutte le età, il tutto sullo sfondo di un paese reso ancora più bello dalle luminarie in corso di installazione nei punti nevralgici di Pollena Trocchia, che con i loro colori e il loro fascino regaleranno spensieratezza ai nostri concittadini e quel pizzico di “magia” che allieta le feste» ha concluso il sindaco del comune vesuviano Carlo Esposito.