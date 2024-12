Calcio Serie C, 19a giornata. L’Avellino vince ad Altamura: il colpo porta le firme di Redan, Patierno e Gori

di Redazione sportiva

Avellino vittorioso un trasferta, il Team Altamura è domato sotto i colpi dell’attacco biancoverde: le reti di Redan, Patierno e Gori. Lupi momentaneamente secondi, a -5 dalla capolista Benevento.

Inizio non facile per gli irpini che vanno sotto al 6′, Acampa imbecca Rolando, zuccata a trafiggere Iannarilli. Dopo quattro giri di lancette ci sarebbe il raddoppio se non fosse per una grande parata di Iannarilli su una conclusione velenosa di Acampa. Al 24′ è il portiere del Team Altamura a favorire l’Avellino, in pratica consegna la sfera a Redan che è implacabile nel batterlo e ristabilire l’equilibrio, 1-1.

Nella ripresa, appena cominciata, minuto 47, l’Avellino passa in vantaggio: Tribuzzi vede Cancellotti, il suggerimento per Patierno è invitantissimo e la punta di Bitonto, di testa, fa secco Viola. Salgono i giri del motore avellinese, occasione ancora per Patierno, questa volta Viola neutralizza. Poi è Cancellotti a provarci, tiro potente che trova l’opposizione della difesa ospite. Dal corner seguente Rocca non è efficace nel tap-in. Team Altamura più spregiudicato con i subentrati Bumbu e Leonetti. Al 67′ una zampata di Bumbu chiama Iannarilli all’intervento difficile e risolutivo. È il momento di Russo e Sounas in casa Avellino, escono Rocca e Tribuzzi. Subito dopo Armellino per Palmiero. I pugliesi avanzano il baricentro, Biancolino ricorre agli ultimi due cambi, Toscano e Gori per De Cristofaro e Patierno. Manca poco alla fine ma la squadra di Di Donato ha una grande occasione, per fortuna dei lupi Leonetti non è preciso da ottima posizione. Al 90′ l’Avellino passa dal brivido alla gioia, palo di Minesso e salvataggio di Iannarilli con Leonetti in agguato, il possesso passa ai biancoverdi che rapidamente arrivano nella metà campo avversaria, Redan tira su Viola, ci pensa Gori a correggere in rete in spaccata. È 1-3, i ragazzi di Biancolino chiudono il girone d’andata a 32 punti. Al “D’Angelo” di Altamura seconda vittoria di fila sesto risultato utile consecutivo.