Il Napoli non vince più: terzo pari di fila, Dia salva la Lazio all’87’

Un altro finale amaro per il Napoli, che vede sfumare una vittoria preziosa nel finale, quando ormai sembrava fatta. Allo Stadio Olimpico, la sfida contro la Lazio si chiude con un 2-2 che lascia l’amaro in bocca ai partenopei, costretti al terzo pareggio consecutivo. Dopo un primo tempo combattuto, la squadra di Conte era riuscita a ribaltare il risultato, ma un gol di Dia all’87’ ha spento le speranze azzurre di tornare alla vittoria.

La gara si accende subito con Isaksen, che porta in vantaggio la Lazio con una gran giocata. Il Napoli, però, risponde immediatamente con Raspadori, sempre più decisivo nelle ultime uscite. Il numero 81 azzurro si conferma un’arma fondamentale, sfruttando al meglio le occasioni a disposizione. La Lazio non si arrende e continua a spingere, rendendosi pericolosa soprattutto con Rovella, il cui tiro viene neutralizzato da un attento Meret.

Nella ripresa, il Napoli riesce a passare in vantaggio grazie a un episodio favorevole: un’autorete di Marusic porta i partenopei sul 2-1, facendo sperare Conte e i suoi in una vittoria fondamentale per la corsa scudetto. La squadra azzurra, forte del vantaggio, prova a gestire il match, ma non riesce a chiuderlo definitivamente.

Quando la vittoria sembra ormai vicina, arriva la doccia fredda. All’87’, Dia trova il gol del definitivo 2-2, punendo un Napoli che aveva abbassato il ritmo negli ultimi minuti. Un pareggio che pesa, perché permette all’Inter di poter effettuare il sorpasso in caso di vittoria contro la Juventus, mettendo pressione sulla squadra di Conte a due giornate dalla super sfida del Maradona.

Il Napoli perde terreno nella corsa scudetto, non essendo più padrone del proprio destino. Se l’Inter dovesse vincere domani, si ritroverebbe davanti agli azzurri, aumentando ulteriormente l’importanza della sfida diretta di inizio marzo. Anche la Lazio, nonostante il pari, deve guardarsi le spalle: l’Atalanta resta in scia, e la Juventus potrebbe raggiungerla in classifica.

Conte spera di recuperare al meglio tutti i suoi uomini in vista dello scontro con l’Inter, che sarà decisivo per le sorti della stagione. Il Napoli deve ritrovare la vittoria al più presto per continuare a credere nel sogno scudetto.

(Andrea Salvatore Guerriero)