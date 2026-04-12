Il Del Mauro è un fortino: la Scandone Avellino firma la decima vittoria consecutiva, Tiber Roma ko

La Scandone Avellino conferma il proprio straordinario momento di forma e centra la decima vittoria consecutiva, superando la Tiber Roma al termine di una gara intensa e a tratti combattuta: 86-73 il risultato finale.

I biancoverdi consolidano così il loro percorso di crescita, imponendo ritmo e qualità soprattutto nei momenti chiave del match. Quattro uomini in doppia cifra per Avellino, ancora priva di Gay, impegnato con la Nazionale 3×3: Cioppa, Ragusa, Kmetic e Vitale.

Con questo successo, la formazione guidata da coach Dell’Imperio sale a quota 38 punti in classifica, agganciando momentaneamente la capolista Carver, attesa domani dall’impegno casalingo contro la Pallacanestro Antoniana. Un segnale forte lanciato al campionato dagli irpini, protagonisti di una striscia vincente che certifica ambizioni e solidità di un gruppo sempre più consapevole dei propri mezzi.

La gara

Avvio intenso al Pala Del Mauro, con la Scandone Avellino che parte meglio contro la Tiber Roma. Coach Dell’Imperio, privo di Gay, conferma Vitale in quintetto: il play risponde con una regia ordinata, servendo assist preziosi per Duranti, subito protagonista con due finalizzazioni efficaci.

Roma reagisce con un controbreak guidato da Belmaggio, ben servito da Delle Cave. L’ingresso di Kmetic dà nuova energia ai biancoverdi, mentre Donda impone la sua fisicità sotto canestro, spingendo Avellino fino al +8. Nel finale i capitolini restano a contatto ancora con Belmaggio. Il primo quarto si chiude sul 20-15 per la Scandone, in una gara subito equilibrata.

Nel secondo quarto la Scandone prova subito a indirizzare la gara. L’avvio è deciso: tripla di Vitale e recupero con contropiede di Kmetic valgono il +10, costringendo coach Cilli al time-out. I biancoverdi continuano a produrre gioco con buona fluidità offensiva, trovando punti nel pitturato con Donda e Ragusa.

Dall’altra parte Belmaggio resta il riferimento offensivo per Roma, efficace sia vicino che lontano dal canestro. Nel finale è però la Scandone ad allungare: Cioppa si accende e, con tre triple consecutive, spacca il quarto. All’intervallo lungo Avellino conduce 48-37.

Nel terzo quarto la Scandone rientra con l’intenzione di chiudere i conti. L’avvio è ancora di marca biancoverde, con Scanzi protagonista e ritmo elevato. A metà frazione è la tripla di Vitale a firmare il massimo vantaggio sul +15.

La Tiber, però, non si disunisce e, guidata dal capitano Algeri, alza l’intensità difensiva, aumentando la pressione sulla palla e trovando soluzioni efficaci in attacco fino a dimezzare lo svantaggio. Nel momento di difficoltà, Avellino resta lucida: la transizione vincente di Stefanini, una giocata in post basso di Ragusa e un canestro di Kmetic interrompono il digiuno offensivo. Al 30’ la Scandone è avanti 62-54.

Nell’ultimo quarto i biancoverdi chiudono definitivamente la gara con un parziale di 6-0, inaugurato dalla tripla di Kmetic e completato dal gioco da tre punti di Ragusa. Avellino gestisce con lucidità ritmo e possessi, controllando il tentativo di rientro della Tiber, con Lentini ultimo ad arrendersi. Alla sirena finale il punteggio è 86-73.

Le dichiarazioni

Soddisfatto coach Dell’Imperio al termine della gara:

«C’è grande soddisfazione per il percorso che stiamo portando avanti con questi ragazzi, lo staff tecnico e tutto l’entourage. Sapevamo di affrontare una gara tutt’altro che semplice: la Tiber è arrivata ad Avellino con l’intenzione di restare agganciata al treno playoff.

Siamo stati bravi a mantenere lucidità nei momenti chiave, indirizzando la partita dalla nostra parte e gestendola fino alla sirena. Si è fatta sentire la fatica del turno infrasettimanale contro San Paolo Ostiense, ma i ragazzi hanno risposto bene, adattandosi al tatticismo difensivo degli avversari».

Prossimo impegno

Nel prossimo turno, domenica 19 aprile alle ore 18, la Scandone sarà ospite della Promobk Marigliano.

Parziali

20-15; 28-22; 14-17; 24-19

Tabellino

Scandone Avellino: Scanzi 7, Cioppa 12, Cantone 3, Ragusa 16, Kmetic 21, Iannicelli 3, Duranti 7, Stefanini 2, Donda 4, Vitale 11, Galli

Coach: Dell’Imperio

Tiber Roma: Belmaggio 14, Gaeta 11, Algeri 9, Lentini 19, Piazza N., Gentile 2, Fantauzzi, Delle Cave 2, Romanelli, Piazza C. 9, Della Corte 5, Perago 2

Coach: Cilli